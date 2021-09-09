В главное управление регионального госконтроля продолжают поступать обращения граждан с жалобами на ненадлежащую работу управляющих компаний. Недавно жилинспекция помогла жительнице дома по ул. Флегонтова, 16 в краевой столице навести порядок во дворе. Перед этим она обращалась к своей УК «Амурлифт», но результата не получила. После этого хабаровчанка подала сигнал в госконтроль. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Мною было создано обращение на сайте управляющей компании через кнопку «подать обращение» с просьбой убрать с территории двора ветки и стволы, которые были спилены еще в первых числах августа текущего года, но продолжали валяться. Затем статус моего обращения сменился на «исполнено», но фактически ничего не убрали. И я написала в директ Центра управления регионом, откуда мою жалобу передали в госконтроль. Проблема была оперативно решена, – рассказала жительница дома.

Представители УК ООО «ДВ-Сервис 16» не отреагировали на просьбы жильцов дома по ул. Центральная, 15 о ремонте стояка общего пользования. Обращение от граждан также поступило специалистам жилинспекции, но по сетевому справочному телефонному номеру 40-24-90. После вмешательства ведомства рабочие УК заменили смеситель, расположенный на общей территории.

– Действующим законодательством определен минимальный перечень услуг и работ, обязательных для исполнения управляющей организацией. Их необходимо производить вне зависимости от какого-либо особого решения или условий договора управления. Например, это сухая и влажная уборка подъездов, подметание и уборка придомовой территории, очистка мусора и т.д. Другие работы, не входящие в такой минимальный перечень, осуществляются по решению общего собрания собственников. К примеру, в первом случае речь как раз и шла о таких обязательных работах, – отметил заместитель начальника управления жилищного надзора Олег Кустов.

Специалисты главного управления регионального госконтроля напоминают, что по всем вопросам, связанным с содержанием общедомового имущества многоквартирного дома, в первую очередь, нужно обращаться в свою управляющую организацию. Но если заявление остается без внимания, то рекомендуется без промедлений сообщать в орган государственного жилищного надзора. Сделать это можно по месту нахождения организации: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 43. В холле установлен специальный ящик для приема обращений. Также можно позвонить на «горячую линию»: 8 (4212) 40-23-40 (номер работает круглосуточно), или оставить обращение в Инстаграм-аккаунте ведомства: krgkl_khv.