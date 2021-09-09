Сегодня передвижной музей «Поезд Победы – наука в годы Великой Отечественной войны» завершает работу в Хабаровске и отправляется в Комсомольск-на-Амуре. За время стоянки в краевой столице его посетило около 3 тысяч человек. Среди них школьники и студенты, активисты молодежных движений и патриотических объединений, семьи с детьми и люди старшего поколения. Все они смогли погрузиться в «ожившую» в вагонах железнодорожного состава историю Великой Отечественной войны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края, с уникальной экспозицией посетителям помогали знакомиться волонтеры Победы, которые в течение трех дней сопровождали экскурсионные группы. Всего было задействовано более 30 добровольцев, которые работали в две смены.

– Ребята выдавали гостям выставки аудиогид и маски и сопровождали их по всему маршруту: от вагона к вагону. Они также помогали с интерактивным оборудованием и отвечали на вопросы, чтобы сделать посещение музея максимально комфортным. Благодаря волонтерам за все время работы поезда в Хабаровске не было ни одного сбоя, все посетители остались довольны, – отметили в ведомстве.

По словам начальника Регионального Штаба движения «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края Николая Рожкова, «Поезд Победы» – это уникальный проект, целью которого является популяризация истории Великой Отечественной войны, истории страшных испытаний, которые выпали на долю советских граждан в 1941–1945 годах.

– Вклад этого музея в патриотическое воспитание молодежи трудно переоценить, необычные форматы и современные технологии, которые используются в экспозиции, помогают не просто вызвать интерес у подрастающего поколения к истории того периода, но и передать весь ужас войны, и, хочется верить, ее уроки. Замечательно, что у жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов страны есть возможность посетить эту выставку. Востребованность проекта не оставляет сомнений: 46 регионов, 69 городов – и везде огромный успех, – поделился мнением Николай Рожков.

Об успехе выставки в Хабаровске говорят и отзывы посетителей. Многие отмечают, что увиденное не оставило их равнодушными, кого-то тронуло до слез. А история машиниста Лидии – аудиогида поезда-музея, помогла еще и прочувствовать историю событий. Те, у кого не получилось побывать на выставке, все еще могут ознакомиться с ее экспонатами. На сайте проекта доступен виртуальный 3D-тур по поезду. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома.

Напомним, «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, посвященная событиям предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны. Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы. В 2021 году, проходящем в России под эгидой Года науки и технологий, проект продолжил свое развитие. Он реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги».

С 10 по 12 сентября музей «Поезд Победы» будет работать в Комсомольске-на-Амуре. Для его посещения необходимо пройти регистрацию на сайте проекта, доступ к которой уже открыт. Обращаем внимание, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности и бесперебойной работы железнодорожной станции, в городе Юности передвижной музей будет работать 10 сентября до 15:15, 11-12 сентября – до 14:55.