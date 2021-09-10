Три животноводческие фермы финансово поддержит мисельхоз края в текущем году. На эти цели предусмотрено 83 млн рублей. Средства гранта можно направить как на строительство либо реконструкцию животноводческих помещений, так и на приобретение крупного рогатого скота.

По данным министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, с 2017 по 2020 год поддержано 16 проектов по строительству молочных ферм на общую сумму 280 млн рублей. Построены и введены в эксплуатацию 10 новых животноводческих ферм. Производство молока в этих хозяйствах увеличилось на 2,8 тыс. тонн в год. Запущено в производство два цеха по переработке молока общей мощностью 10 тонн готовой продукции в сутки. Производимая фермерская продукция реализуется через крупные торговые сети города.

– С 2017 года в крае действует мера поддержки на развитие животноводческих ферм молочного направления. Максимальная сумма гранта 30 млн рублей. В этом году на развитие животноводческих ферм в бюджете Хабаровского края предусмотрено 83,7 млн рублей. До ноября планируется поддержать не менее трех проектов по строительству молочных ферм с общим поголовьем дойного стада 480 голов, – сообщила начальник отдела работы с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса краевого минсельхоза Галина Подузова.

Она также подчеркнула, что к 2023 году планируется построить или реконструировать еще 9 животноводческих помещений, строительство которых было профинансировано в предыдущие годы.

Одним из успешных получателей гранта является глава КФХ Скалюк из Хабаровского района. В 2017 году фермер получил грант на развитие животноводческой фермы молочного направления в размере 29 млн рублей. Полученные деньги направил на восстановление бывшей фермы ОАО «Краснореченское». В 2019 году предприниматель получил еще один грант в размере 26 млн рублей. На эти деньги было восстановлено еще одно здание коровника.

Сегодня в хозяйстве Николая Скалюка 274 головы крупного рогатого скота. Производство молока в фермерском хозяйстве в первом полугодии выросло в полтора раза.