298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 251 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 69

Комсомольск – 106

Хабаровский район – 2

Советско-Гаванский район – 2

Вяземский район – 22

Нанайский район – 24

Верхнебуреинский район – 10

им Лазо район – 6

Николаевский район – 9

Амурский район – 28

Солнечный район – 3

Аяно-Майский район – 2

Тугуро-Чумиканский район – 15

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1724 коек. Свободно 469. На лечении находится 24 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 328 859 жителей края, полностью завершили вакцинацию 296 020 человек.

Всего на лечении находится 5 455 человек. В том числе 1255 стационарно, 4 200 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 898 случаев COVID-19. 71 720 человек выздоровело.