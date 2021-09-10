298 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровел 251 человек. При этом зарегистрировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 69
Комсомольск – 106
Хабаровский район – 2
Советско-Гаванский район – 2
Вяземский район – 22
Нанайский район – 24
Верхнебуреинский район – 10
им Лазо район – 6
Николаевский район – 9
Амурский район – 28
Солнечный район – 3
Аяно-Майский район – 2
Тугуро-Чумиканский район – 15
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1724 коек. Свободно 469. На лечении находится 24 тяжелых пациента, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 328 859 жителей края, полностью завершили вакцинацию 296 020 человек.
Всего на лечении находится 5 455 человек. В том числе 1255 стационарно, 4 200 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 77 898 случаев COVID-19. 71 720 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 10.09.2021в 09:58. В рубриках: Медицина.
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 296 новых случаев COVID-19
- Работники сферы образования и здравоохранения стали меньше болеть COVID-19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 292 новых случая COVID-19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 313 новых случаев COVID-19
- За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 314 новых случаев COVID – 19