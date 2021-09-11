Неподалеку от кордона «Бич-Хоуни» госинспекторы Комсомольского заповедника задержали двух нарушителей заповедного режима. Мужчины находились на охраняемой территории без разрешения, двигаясь на катере по р.Горин вне путей общего пользования.

Нарушение установленного режима влечет административную ответственность по статье 8.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Задержанным нарушителям теперь предстоит заплатить штраф.

В период осенней путины инспекторы охраны Комсомольского заповедника напоминают: рыбачить разрешено лишь по лицензии в местах для законной рыбалки. Внимательно изучайте границы особо охраняемых природных территорий на карте: лов рыбы и пребывание на них без разрешения категорически запрещено.