Новая лаборатория иммуногистохимии и молекулярной онкологии открылась на базе Краевого центра онкологии. Закупить дорогостоящее диагностическое оборудование для нее получилось благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее на базе Краевого центра онкологии проводили иммуногистохимические анализы, но врачи определяли только вид тканей, из которых состоит опухоль. Для проведения остальных видов исследований, выявления возможных мутаций в тканях требовалась отправка биоматериала в центральную часть России. После создания специализированной лаборатории и приобретения современной автоматической платформы для исследований в молекулярной онкологии медицинские работники Хабаровского края могут не только сократить время ожидания результатов, но и назначать таргетную терапию, индивидуально подходящую для пациента.

– Сейчас уровень проводимых исследований продвинулся – мы стали определять из срезов генные мутации опухолей. Это большой шаг вперед, пациент сможет узнать результат анализа через 5–7 дней после оперативного вмешательства, также, как и данные гистологического анализа. Раньше мы ждали месяц. Получение результатов в короткий срок позволит спланировать помощь или прекращение приема препарата. Ежегодно мы отправляли гистологию порядка 1000 пациентов, сейчас все будем делать у нас в Хабаровске, – рассказал заведующий патологоанатомическим отделением Краевого центра онкологии Дмитрий Цекатунов.

Как рассказали специалисты, опухоли с мутациями в генах не позволяют качественно проводить лекарственную терапию. Но, благодаря исследованиям на новом оборудовании, можно выбрать подходящую таргетную терапию, что повышает эффективность лечения. Главное – определить показания к назначению. На новой автоматической платформе Idylla одновременно можно проводить до 5 анализов. Для пациентов все процедуры выполняются бесплатно, в рамках полиса ОМС.