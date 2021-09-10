Желаемая продолжительность жизни сейчас составляет в России в среднем 87,6 года, выяснил СберНПФ, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Хабаровчане хотели бы жить еще дольше, до 88,6 лет. При этом большинство жителей города (93%) считают долгую и активную жизнь источником счастья.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос о том, какую продолжительность жизни они считают «нормальной» и «достойной». Выяснилось, что запросы россиян выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: два года назад средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года, а сейчас — 87,6 года.

Мужчины хотят жить дольше — в среднем до 88,3 года (женщины — 86,9 года). Запрос на долголетие увеличивается с возрастом (40–50-летние россияне собираются дожить до 90,3 года, а 18–30-летние — только до 88,3 года), а также с достатком: представители среднего класса (самооценка уровня дохода «Могу купить новый автомобиль, но не квартиру») планируют дожить до 91,3 года, а россияне, которые «хорошо питаются, могут приобрести предметы первой необходимости», — до 85,8 года.

Средняя желаемая продолжительность жизни в Хабаровске составляет 88,6 лет. Город входит в топ-15 российских регионов, жители которых больше всего мечтают о долголетии.

93% хабаровчан считают, что долгая и активная жизнь является источником счастья. Это выше, чем в среднем по России (88%). Больше всего таких респондентов среди молодёжи (18–30 лет, 92%), людей с неоконченным высшим образованием (95%) и граждан, которые могут позволить себе купить новый автомобиль (96%).

Россияне понимают, что достижение активного долголетия невозможно без определённых усилий. Более половины респондентов (64%) считают, что нужно правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 59% говорят, что очень важно не терять связи с семьёй, друзьями и знакомыми, а 57% — о необходимости занятий спортом или фитнесом. Но одного ЗОЖ для счастливого долголетия недостаточно, нужно позаботиться и о формировании здоровых финансовых привычек. Самостоятельные пенсионные накопления, отложенные, например, на индивидуальный пенсионный план (ИПП), сделают жизнь не только долгой, но и комфортной. А наш специальный цифровой сервис в СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»), который отражает реальный размер страховой и накопительной пенсии на сегодняшний день, покажет, с какой отметки нужно начинать делать сбережения.