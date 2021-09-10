Первые сто участников проекта «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае оформили свои участки в собственность или долгосрочную аренду. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона. Таким образом «гектарщики» получили право взять в пользование еще один надел. Новые правила, позволяющие оформлять дополнительную землю, начали действовать с 1 августа. Но воспользоваться ими могут только те, кто успешно освоил первый участок.

– Из 100 человек сейчас двое уже оформили второй участок. Речь идет об еще одном наделе площадью 1 га. Он поможет людям более эффективно распорядиться землей, – рассказал начальник отдела краевого минимущества края Андрей Примак.

Он также уточнил, что получить бесплатно в собственность или в аренду «дальневосточный гектар» можно, обратившись в местную администрацию, где оформлялся надел. Для этого нужно за полгода до истечения 5-летнего срока использования подать соответствующее заявление. Можно также сделать это раньше, если на земле был построен дом, либо на нее была оформлена «дальневосточная ипотека». Как только право собственности будет зарегистрировано, то, согласно новым поправкам, можно сразу же подавать заявление на получение второго участка.

По данным системы НаДальнийВосток.рф, сейчас на территории Хабаровского края по программе «Дальневосточный гектар» предоставлено в безвозмездное пользование 11 тысяч земельных участков, из которых 100 были оформлены в собственность либо в долгосрочную аренду. По проекту в перспективе к земельным участкам будет проложена инфраструктура: построены дороги, установлены ЛЭП и другие коммуникации. К примеру, сейчас такие работы идут в местах компактного освоения гектаров – в поселке Круликово района имени Лазо, сел Свечино. Елабуга и Краснознаменка в Хабаровском районе. Так, в прошлом году в районе села Свечино и Кругликово уже были сданы в эксплуатацию автодороги. В последнем селе также установили ЛЭП и электрические подстанции. Сейчас ведется прокладка дороги к селу Краснознаменка, где готово 85%. Все работы финансируются за счет федерального и краевого бюджетов.

Напомним, проект «Дальневосточный гектар» был запушен в ДФО в 2016 году с целью повышения эффективности использования дальневосточных земель, привлечения на эту территорию населения. Он позволяет выбрать на карте из неиспользуемых земель свободный участок, оформить его, а позже бесплатно получить в собственность или долгосрочную аренду. За почти 5 лет действия программы земельные наделы на Дальнем Востоке получили около 100 тысяч человек.