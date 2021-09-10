По данным министерства здравоохранения в Хабаровском крае в регионе есть большая потребность в средних медицинских кадрах. Дефицит среднего медицинского персонала составляет около 450 человек. Для ее решения проблемы краевые власти увеличили в Хабаровском государственном медицинском колледже имени Г. С. Макарова количество бюджетных мест на 150 человек. Теперь там всего их стало 650.

Набор студентов был увеличен за счёт специальности «Сестринское дело» и появления абсолютно новой специальности «Медицинский массаж», рассчитанной на студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Так в Хабаровском крае решается вопрос адаптации в обществе инвалидов. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья смогут быть трудоустроены в медицинских учреждениях края.

— Мы долго работали совместно с обществом слепых и социальным блоком Правительства Хабаровского края. Набрали 13 человек, которые будут учиться около 2.5 лет. Для удобства их обучения мы создаём все необходимые условия, приобрели специализированные учебные пособия, оборудование и мебель, — рассказал Валерий Ситников, директор хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова.

Он также отметил, что в скором времени в медицинском колледже будет создано отделение сестёр милосердия, где студенты будут специализироваться на работе в хосписах и домах сестринского ухода. Учебный план уже согласован с Епархией Хабаровска, выделены преподаватели из духовной семинарии.

Помимо увеличения числа учебных мест будут увеличиваться и площади медицинского колледжа. По решению Правительства и Минздрава Хабаровского края для обучения студентов уже выделен один из корпусов Перинатального центра, занятия в нём планируется начать уже к концу этого года. Решается вопрос и появлении 2 дополнительных зданий медицинского колледжа в г. Комсомольске-на-Амуре. В этом городе особое внимание планируется уделить подготовке фельдшеров.

Правительством края уделяется особое внимание и привлечению молодых выпускников колледжа к работе в районах. Для выпускников, которые выбрали для себя работу в отдалённых сельских поселениях существуют программы, например, «Земский фельдшер», эта программа позволяет обеспечитьмолодого специалиста жильём и финансовой поддержкой.