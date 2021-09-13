Глава региона Михаил Дегтярев сегодня встретился с коллективом ТЭЦ-1 в Хабаровске и обсудил с руководством Дальневосточной генерирующей компании планы по строительству ТЭЦ-4.

— Энергетики – движущая сила во всем. Строительство, инфраструктура, промышленность – ничего этого нельзя представить без того, что своим трудом обеспечивают сотрудники ДГК. Поэтому для нас особенно важны новые проекты в этой сфере, отвечающие всем требованиям экологической безопасности, — отметил врио губернатора.

С учетом серьезного износа мощностей ТЭЦ-1 в краевом центре начинаются работы по возведению новой теплоэлектроцентрали. Распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2019 года № 1544-р проект включен в перечень объектов, подлежащих модернизации или строительству. Работы запланированы в два этапа – до 2024 и до 2025 гг.

В настоящее время проектирование Хабаровской ТЭЦ — 4 завершено. Оформлен земельный участок на прилегающей к Хабаровской ТЭЦ-1 территории. Строительство планируется начать в 2021 году. Стоимость строительства составит 57 млрд рублей.

Основным топливом для ТЭЦ-4 станет природный газ. Использование дизельного топлива будет предусмотрено в качестве резерва. Проектом предусмотрено строительство Хабаровской ТЭЦ-4 на базе четырех энергоблоков ГТУ-ТЭЦ, каждый из которых состоит из: одной газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 82 МВт; одного водогрейного котла-утилизатора. Дополнительно планируется строительство комплекса теплофикационных установок с пятью водогрейными котлами мощностью

180 Гкал/ч каждый. Покрытие тепловой нагрузки потребителей пара будет осуществляться от трех паровых котлов производительностью 30 т/ч каждый. Мощность новой станции составит: электрическая – 328 МВт, тепловая – 1 368,3 Гкал/час.

В настоящее время проектирование Хабаровской ТЭЦ — 4 завершено. Оформлен земельный участок на прилегающей к Хабаровской ТЭЦ-1 территории. Стоимость строительства составит 57 млрд рублей.

СПРАВОЧНО:

Хабаровская ТЭЦ-1 работает с 1954 года. Ее коллектив сегодня – около 600 человек. Установленная электрическая мощность – 435 МВт. Теплоцентраль обеспечивает электрической энергией потребителей Индустриального и части Центрального районов города по электрическим сетям напряжением 110 и 35 кВ, максимальная годовая электрическая нагрузка составляет 317 МВт.

Сейчас в работе из 9 установленных турбоагрегатов находятся 7 паровых турбин. Из-за значительного износа две турбины были демонтированы в 1988 и 2000 годах. Еще четыре турбоагрегата при сохранении динамики годовой загрузки исчерпают свой ресурс к 2025 году.

Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-1 – 900 Гкал/час. Тепловая нагрузка с учетом собственного потребления тепловой энергии в часы максимума составляла 855 Гкал/час. На станции установлены 16 паровых котлов, из которых 9 работают с использованием природного газа. 7 котлов, введенных в эксплуатацию в период с 1954 до 1969 годы, имеют наработку, значительно превышающую установленный ресурс.