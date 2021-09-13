На набережной Хабаровска в рамках всероссийского проекта «Лес Победы» были высажены именные деревья, каждое из них было названо в честь 30 героев-дальневосточников, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано при участии министерств культуры, природных ресурсов Хабаровского края, а также комитета лесного хозяйства региона, который предоставил деревья. Представители краевого Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов также приняли участие в посадке деревьев.

– Основная цель проекта – высадить по дереву в честь героя, погибшего в Великой Отечественной войне. На данный момент по всей России высажено уже около 20 млн деревьев. Сохранение исторической памяти и формирование патриотизма у молодежи – наша задача. Эти дубы станут «живыми памятниками», к которым смогут прийти не только жители и гости города, но и родственники, не знающие, где были захоронены их близкие. Дубы были выбраны не случайно: они имеют обширную корневую систему, которая укрепит склон участка, – рассказал председатель комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края Вадим Сабуров.

Акцию поддержали 67 стран мира. Хабаровск принимает участие в проекте с 2018 года. Среди тех, кому сегодня посвятили деревья, 25 Героев Советского Союза. Среди них воины, в честь которых названы улицы региональной столицы и других городов края: Бондарь Георгий Герасимович, Дикопольцев Евгений Александрович, Калараш Дмитрий Леонтьевич, Павлович Иван Михайлович, Шелест Василий Галактионович и другие, доблестно сражавшиеся за родину герои.