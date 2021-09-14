296 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 295 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 279

Хабаровский район — 17

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1724 коек. Свободно 490. На лечении находится 22 тяжелых пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 332 055 жителей края, полностью завершили вакцинацию 301 529 человек.

Всего на лечении находится 5 427 человек. В том числе 1234 стационарно, 4 193 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 092 случая COVID-19. 72 931 человек выздоровел.