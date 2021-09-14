Купить квартиру в ипотеку могут дети-сироты – обладатели сертификатов на жилые помещения в Хабаровском крае. Благодаря взаимодействию региональных властей и представителей банков достигнуты договоренности об использовании сертификата как первоначального взноса при жилищном кредитовании. На сегодняшний день по данному направлению с гражданами, из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, уже работают четыре банка: Сбер, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

– Идея привлечь банки к решению проблемы покупки жилья для сирот появилась не случайно: с помощью ипотечного кредита дети-сироты смогут купить квартиру большую, чем однокомнатную, предполагаемую сертификатом. На организованной по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева встрече представители банков выразили согласие использовать сертификат как первоначальный взнос при оформлении ипотеки, договорились о правилах и возможностях использования сертификатов в своих кредитных продуктах, – рассказали в министерстве ЖКХ края.

Хабаровчанка Екатерина Ветрова уже обратилась в банк со своим сертификатом. Она подала заявку на ипотеку онлайн через личный кабинет, в течение получаса ее обращение было рассмотрено, а заявка одобрена.

– Мне известно, что Хабаровский край является первопроходцем по решению жилищных проблем детей-сирот с помощью сертификата. Региональное правительство внедрило эту практику, а министерство ЖКХ отработало оформление ипотеки через сертификат и с риелторами, и с банками. Сейчас никому не надо ничего объяснять, все заинтересованные стороны осведомлены, это упрощает процедуру оформления кредита и процесс использования соцвыплаты для покупки жилья. Разработана специальная памятка, где пошагово все наши действия расписаны, это очень удобно. Сертификат и ипотека дают возможность приобрести жилье, которое я сама выберу. Сумму ипотеки я тоже определила сама, исходя из своих финансовых возможностей. На выделенные государством 2,8 млн рублей подобрать квартиру, которая устраивала бы тебя по всем параметрам, не просто, а теперь у нас появилось право выбора, – рассказала Екатерина Ветрова.

Сейчас хабаровчанка подыскивает жилье большей площади, чтобы рядом была школа для ребенка. Без договоренности с банком ей полагалась однокомнатная квартира 36 кв. м, которую потом надо продать, добавить денег и купить нужную. Теперь же алгоритм существенно упростился. Отметим, что такой возможностью воспользовалась не только Екатерина Ветрова, сегодня 4 ипотечных кредита одобрено, 6 в процессе согласования.

Напомним, в этом году минЖКХ края направило первые уведомления (сертификаты) о выделении средств на покупку жилья детям-сиротам. Также по инициативе Михаила Дегтярева на рассмотрение депутатов законодательной думы региона направлен законопроект, который предусматривает внесение ряда поправок в краевой закон о предоставлении сертификатов детям-сиротам. Документом предлагается, во-первых, снизить возраст, с которого возникает право на жилищный сертификат, с 25 до 23 лет. Во-вторых, уменьшить в два раза период трудового стажа, который необходим для получения жилищного сертификата. В-третьих, право на сертификат дает также деятельность в качестве самозанятого.