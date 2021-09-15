Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Хабаровский край начинает прививочную кампанию против гриппа. В регион поступило 324360 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Кварди». Медицинские организации Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного и Комсомольского районов их уже получили.

Сейчас обсуждается возможность проведения вакцинации против гриппа в мобильных пунктах края. Ожидается, что она начнется к концу недели. На данный момент иммунопрофилактику против гриппа уже делают в нескольких мобильных пунктах вакцинации. Подробный список смотрите в приложении.

– Человеческая жизнь – основной приоритет. Общественность не должна быть равнодушной. Каждый пациент должен быть на контроле. Если в вашем близком окружении кто-то болеет и не обращается к врачам – необходимо предпринимать меры и самостоятельно вызывать им помощь, – отметил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает стабильно высокий уровень заболеваемости. В регионе было зарегистрировано 2079 новых случаев COVID-19 против 2199 на предыдущей неделе.

– Мы стабильно на высоком уровне заболеваемости. Ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией около 300 человек. К ковидной картине подключился и сезонный грипп. В группе риска взрослые люди и школьники, рост заболеваемости среди них мы отмечаем с началом учебного сезона. Сейчас также проводятся различные театральные фестивали, будем держать на контроле соблюдение противоэпидемических мероприятий, – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Она также предупредила родителей края о необходимости соблюдения изоляции детей с первыми признаками простуды дома, чтобы не допускать распространения инфекции по школьным организациям.

В настоящий момент в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1724 койки. На лечении находятся 5427 больных. Загрузка коечного фонда 71.5%. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 79092 случая заболевания COVID-19, 72931 человек выздоровело (92% от числа заболевших).

Участники штаба отметили необходимость плавного возвращения лечебных учреждений Краевой клинической больницы №1 им. профессора С.И. Сергеева и Краевой клинической больницы им. профессора О.В. Владимирцева к своему основному лечебному профилю.

Всего с начала прививочной кампании в край поступило 451948 доз вакцины, в наличии сейчас 118721 доза. Вакцинироваться можно в 41 медицинском учреждении. В крае работают 75 пунктов вакцинации против COVID-19, 45 мобильных пунктов, 198 выездных бригад.

По данным федерального регистра привито первым компонентом вакцины 332286 человек, вторым – 301873.

Активно продолжается и вакцинации иностранных граждан, проживающих на территории Хабаровского края. На текущий момент более 800 человек уже получили иммунитет к COVID-19. Всего на территории края проживает 10477 иностранных граждан. Их вакцинация проводится на возмездной основе в 14 пунктах края.

С 13 сентября Губернаторский Автопоезд «Здоровье» работает в Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах. В первый день приема в с. Уська-Орочское Ванинского района обследовано около 150 человек. До 18 сентября автопоезд планирует посетить 6 населенных пунктов.