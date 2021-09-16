Все больше самозанятых становится в Хабаровском крае. По данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день деятельность в статусе самозанятого осуществляют 18010 человек. Для сравнения, на начало года особым налоговым режимом пользовались 6174 человека.

Возможность применять специальный режим «Налог на профессиональный доход» появилась у жителей региона в прошлом году, после принятия соответствующего краевого закона. Он вступил в силу с 1 июля 2020 года, и с этого момента сегмент самозанятых в крае стремительно развивается.

Наиболее популярная отрасль среди самозанятых жителей края – перевозки: водители такси, грузовиков, микрогрузовиков. Также особый налоговый режим выбирают те, кто оказывает услуги: парикмахерские, косметические и маникюрные салоны, кондитерские, а также маркетинг, реклама, аренда квартир и другие.

– Востребованность налогового режима объясняется тем, что он позволяет любому человеку продавать продукцию, которую он сам сделал, или предоставлять свою услугу. Причем индивидуальные предприниматели, которые трудятся сами, без наемных работников, тоже переходят на этот режим налогообложения. При этом не нужна бухгалтерия, так как все делается через мобильное приложение «Мой налог», которое можно установить на смартфон. Программа самостоятельно все считает, необходимая информация сразу передается в налоговую, не надо заполнять налоговые декларации. Все проводится в автоматическом режиме, чеки уходят тем клиентам, с которыми совершена сделка, – сообщил председатель краевого комитета по труду и занятости населения Константин Виноградов.

Он также отметил, что налоговый режим подходит тем, у кого общий оборот в год составляет до 2,4 млн рублей или 200 тыс. рублей в месяц. С дохода уплачивается единый налог – 4%, если работа идет с физическими лицами, 6% – с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

– Главный плюс в режиме самозанятости – это возможность выхода из «теневого» бизнеса. С одной стороны, вы не попадете под уголовную статью за незаконное ведение предпринимательской деятельности, с другой – полученные доходы не надо прятать, что в эпоху тотальных электронных платежей затруднительно. Есть в самозанятости и плюс для потребителя, ведь поставщик услуги или товара, официально оформивший этот статус, несет ответственность, гарантируя ее качество своим именем, – подчеркнул Константин Виноградов.