Крупнейшая энергосбытовая компания России — Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу Русгидро) подвела итоги 8 месяцев работы на территории своей деятельности. В Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области и Приморском крае зафиксирован рекордный за 15-летнюю историю компании темп роста энергопотребления.

С начала года жителям и предприятиям четырех регионов ДФО потребовалось на 591 миллион кВт·ч больше энергии в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Этого объема, например, будет достаточно для энергоснабжения всех жителей Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района в течение полугода.

Примерно пропорционально энергопотребление выросло у двух категорий клиентов – населения и малого бизнеса. На их долю приходится плюс 162 и 135 млн кВт·ч прироста соответственно. Отмечается рост у крупных промышленных предприятий (+44 млн. кВт·ч), а также сельского хозяйства (+18 млн. кВт·ч).

«Тот факт, что потребности в ресурсе растут, примерно, пропорционально как по населению, так и по малому бизнесу, говорит не только о развитии человеческого капитала, но и об экономической привлекательности региона для предпринимательства, — комментирует исполнительный директор ПАО «ДЭК» — Александр Юров. – ПАО «ДЭК» готово и дальше обеспечивать растущие потребности региона в электроэнергии и увеличивать её поставки потребителям ДФО».

Тенденция роста отмечена сразу в четырех регионах, но наибольший прирост наблюдается в Приморском крае, на этот регион приходится 56% возросшей нагрузки. С начала года Приморские жители и предприятия потребили на 332 миллионов кВт·ч больше энергии. Далее – Хабаровский край (на 99 млн кВт·ч ), Амурская область (88 млн. кВт·ч ), ЕАО (4,1 млн. кВт·ч ). Еще на 68 млн кВт·ч больше 2020 года потребили крупные предприятия, закупающие электрическую энергию по прямым договорам поставки.