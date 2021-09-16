Инспекцию градоначальник провел в рамках объезда объектов строительства и благоустройства.

Первой точкой стал переулок Казарменный, где возводится модульный пункт полиции с учебным классом. Как доложил директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Александр Писарев, строительные работы стартовали в июне. Площадь помещений составит около 200 квадратных метров. Здесь расположатся несколько кабинетов для работы участковых, рабочее помещение для народных дружин и комиссии по делам несовершеннолетних. Однако главная особенность — класс для учащихся Дальневосточного юридического института МВД РФ, рассчитанный на 12-14 посадочных мест.

Как отметил начальник УМВД России по Хабаровску, полковник полиции Станислав Крючков, необходимость возведения данного пункта обусловлена тем, что достаточно большой микрорайон долгое время оставался без места, где могли бы работать участковые. Ближайшее место их дислокации находилось в Первом микрорайоне.

«Опорный пункт полиции будет работать в круглосуточном режиме. За ним будут закреплены несколько стражей правопорядка. Также примечательно, что здесь студенты профильного вуза смогут совмещать теорию и практику», — сказал Станислав Крючков.

Сергей Кравчук отметил, что строители не отстают от графика, нареканий к подрядчику нет. До 1 октября все работы должны быть завершены. Торжественная церемония будет приурочена к Дню полиции.

Далее градоначальник посетил дворовые территории на улице Верхнеудинской, 11 и Волочаевской, 28. На обеих территориях работы выполняются в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», которую удалось завершить досрочно в этом году благодаря дополнительным средствам, которые выделены благодаря инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

На улице Верхнеудинской работы завершены. За счет бюджетных 2,4 миллиона рублей здесь расширили и заменили покрытие на подъездной дороге. Также за счет собственных средств собственников обустроен новенький тротуар вдоль всего здания.

На улице Волочаевской, 28 ремонт придомовой территории в активной стадии. Из-за сложного рельефа стоимость работ здесь составляет порядка 4,2 миллиона рублей. Во дворе полностью меняют основание, делают естественный склон для отвода дождевых вод, а после уложат новенький асфальт.

Ознакомившись с ходом работ, Сергей Кравчук отметил, что к ремонту дворов надо подходить комплексно. В частности, собственники могут поучаствовать в одной из доступных программ по благоустройству дворов, чтобы заменить спортивный или детский городок.

«Если применять именно такой подход, тогда к ремонту двора можно не возвращаться длительный период времени. Отрадно, что жители стали понимать, что дворы — это только их территория, и они могут управлять ей по своему желанию», — отметил мэр.

Также в рамках объезда градоначальник посетил сквер врачей на улице Тихоокеанской. Здесь работы подходят к финишной прямой. Подрядчики завозят и устанавливают малые архитектурные формы, проводят работу по восстановлению благоустройству. Каждый этап работ находится под контролем общественного совета, куда вошли врачи горбольницы № 10, активные хабаровчане и сотрудники комитета по управлению Краснофлотским районом.

«Все наши пожелания были выполнены подрядчиком. Обустройству сквера мы уделяли большое внимание еще с момента его проектирования. По нашей инициативе в него были включены качели, а также согласован внешний вид скульптурной композиции, которая станет главным акцентом зоны отдыха», — поделился заместитель главного врача Владислав Ходжер.

Общему состоянию сквера мэр поставил оценку «хорошо», хотя не обошлось и без замечаний. В частности, он отметил, что необходимо провести обрезку сухостоя, привести газоны в надлежащий зеленый вид, а также запланировать обустройство территории цветниками и клумбами. В ближайшее время подрядчик проведет все оставшиеся работы, а до 30 октября сквер увенчает скульптурная композиция, посвященная медикам.