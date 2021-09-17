Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе объезда объектов строительства посетил точку, где ведется прокладка водовода к микрорайону Ореховая сопка. Всего подрядчик должен уложить 2,04 километра сетей, общая стоимость работ в этом году составит 138 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день из всей суммы освоено всего 15 миллионов рублей, уложено 300 метров трубы. По заверениям представителя подрядной организации ООО «Интерпром» Виктора Муравьева, простой случился из-за перебоев с поставкой труб, которые изготавливаются в Липецке. Сегодня на одном участке объекта работают 10 человек, а на втором — 3. Этого количества людей недостаточно для выполнения контракта в срок.

«Темп работ — неудовлетворительный. Подрядная организация, которая сегодня здесь задействована, выиграла в результате электронного аукциона. Она из Новосибирска. То есть, подрядчики зашли, не понимая объемов и не имея достаточной рабочей силы. Мы были вынуждены подключиться к решению проблемы. Вышли на связь с заводом-изготовителем, проговорили все нюансы, теперь поставки трубной продукции возобновлены. Подрядчик обещает сдать объект в срок. Мы рекомендовали ему переходить на круглосуточный режим работ. За его действиями будет организован особый контроль», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Район Ореховой сопки сейчас является наиболее перспективным направлением для застройки в краевом центре. Здесь можно возвести около 1 миллиона квадратных метров жилья. Есть несколько застройщиков, которые уже возводят дома и ждут завершения работ по прокладке коммуникаций.

Еще один объект, который проинспектировал мэр, — реконструкция ТМ-31. Здесь также в начале летней ремонтной кампании были проблемы с подрядчиком из Новосибирска, который выиграл контракт, однако, узнав об объемах работ, просто не приступил к ним. В связи с этим филиалу АО «ДГК» «Хабаровские тепловые сети» пришлось экстренно искать новую организацию, которая сможет выполнить запланированный ремонт. В итоге на объект зашла местная компания, которая уже не раз выручала заказчика в аналогичных ситуациях.

«На объекте проводится замена труб с расширением диаметра до 1020 миллиметров. Вероятно, это один из самых больших объемов работ, к которому мы приступали в краткосрочный межотопительный сезон», — рассказал главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.

Хабаровский градоначальник отметил, что сейчас главное — завершить все работы с трубами до начала отопительного сезона.

«Теплотрасса ремонтируется около четырех лет. Ее реконструкция позволит повысить надежность подачи коммунального ресурса, а также запас для возможного подключения новых объектов», — добавил Сергей Кравчук.

В этом году работы производятся на семи объектах по магистральным тепловым сетям. На ремонт 6,5 километров сетей по линии АО «ДГК» направлено порядка 413 миллионов рублей.