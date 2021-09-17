Трехдневное голосование стартовало в Хабаровском крае. В этом году выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Такой график обусловлен непростой эпидемиологической обстановкой, помимо этого каждый житель региона сможет реализовать свое гражданское право в удобное для себя время и с соблюдением санитарных норм и правил. Все УИКи снабжены антисептиками, запасом перчаток, масок и ручек для избирателей, члены комиссий проинструктированы о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Как напомнил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, в рамках Единого дня голосования в регионе состоятся выборы в Государственную думу, выборы губернатора края, а также депутатов представительных органов.

– Накануне в регионе завершилось досрочное голосование. В отдаленных и труднодоступных территориях участие в выборах депутатов Госдумы приняли более 4300 человек, в выборах губернатора края – свыше 2200 граждан. Такое расхождение обусловлено тем, что не все голосующие являются жителями нашего региона и имеют право избирать его главу. Сегодня в регионе открылось 775 избирательных участков. Всего в регионе в списки избирателей внесены около 972 тысяч граждан, – сообщил Денис Кузьменко.

На каждом из участков организована фото и видео фиксация. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке. Камеры установлены таким образом, что контроль за волеизъявлением гражданина полностью исключен. Под круглосуточным наблюдением будут находиться места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, помещения участков. Освещать ход голосования будут краевые и федеральные средства массовой информации.

Добавим также, что в рамках избирательной кампании состоялось более ста публичных агитационных мероприятий, в которых приняло участие более трехсот человек. Политические силы действуют в поле равных возможностей.