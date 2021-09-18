С такой ситуацией могут столкнуться в Хабаровском крае почти 2 тысячи владельцев резиновых и гребных лодок, кто вовремя не позаботился о снятии их с учета.

Более 9 лет назад федеральный закон от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна» внес изменения в Кодекс торгового мореплавания и Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Они касались требований по регистрации маломерных судов. Теперь государственной регистрации не подлежат: шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, не имеющие двигателей и не оборудованныеместами для отдыха.

Сегодня на учете в Центре ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю стоит около 1900 подобных лодок. При чем больше тысячи из них числятся за гражданами в Ванинском и Советско-Гаванском районах, еще порядка 400 — в Хабаровске и районе имени Лазо, больше 200 лодок в Хабаровском и Николаевском районах, городе Николаевск-на-Амуре.

«С изменением порядка регистрации, получилось так, что лодки, которые перестали считаться маломерными судами, до сих пор таковыми остаются, так как граждане не сняли их с учета. А значит налоговые органы начисляют на собственников транспортный налог, обязательный к уплате. И хоть он небольшой, составляет порядка 300 рублей в год, за несколько лет может превратиться для кого-то в значительную сумму, — отмечает старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Людмила Евстафьева. – Многиесудоводители отмечают, что у них давно «резинки» превратились в утиль или утеряны. Но почему-то дойти до инспекторского отделения ГИМС в своем районе и снять с учета у них времени не находится. При этом закон четко определил, что эта процедура имеет заявительный характер, то есть инициатива должны исходить от самого гражданина. Итог – лодки нет, а вот транспортный налог на неё есть».

Примечание: Согласно Федеральному закону от 15.04.2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» с 1 января 2020 года объектом налогообложения является любое маломерное судно, зарегистрированное в Реестре.

Решение вопроса очень простое. Для того чтобы исключить судно, которое ранее зарегистрировано в реестре маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, и которое, в соответствии с действующим законодательством, не подлежит государственной регистрации, необходимо обратится в инспекторское отделение ГИМС, где Вы ранее регистрировали своё судно, и подать заявление на его исключение из реестра.

В то же время судоводителям необходимо обратить внимание, что с 02.07.2021 года в ст. 358 Федерального закона № 305-ФЗ введён пп.13, который гласит, что не являются объектом налогообложения: весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не выше 5 лошадиных сил, зарегистрированные в порядке, установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 23 апреля 2012года N36-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна». То есть такие транспортные средства также должны быть сняты с учета.

«Призываем судоводителей проявить сознательность и обратиться в инспекторские отделения ГИМС МЧС России. В ином случае мы будем вынуждены решать вопросы о снятии с учета гражданами своих транспортных средств в судебном порядке. А это лишние нервы, траты и беспокойство для граждан. Этот вопрос также находится на постоянном контроле транспортной прокуратуры, которая также заинтересована в соблюдении законодательства в данной сфере», — подчеркнула старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю.