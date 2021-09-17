У дома № 2 по улице Бойко-Павлова сотрудники комитета обнаружили торговца рыбой. По поводу документов на товар и условий его хранения к продавцу возникли вопросы, которые остались без ответа. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 29 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях. Какое наказание его ждет, решит суд.

Сотрудники комитета по управлению Кировским районом настоятельно советуют гражданам не приобретать рыбу на стихийных точках – продавцы хранят продукцию в ненадлежащих условиях. Кроме того, у них нет документов, подтверждающих безопасность продукта, в связи с чем они не несут ответственности в случае возникновения спорных ситуаций.

Сотрудники комитета по управлению Кировским районом просят граждан сообщать о фактах незаконной торговли по телефонам: 41-95-48, 41-95-56.