291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 296 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 273
Хабаровский район – 18
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1598 коек. Свободно 413. На лечении находится 28 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 337 526 жителей края, полностью завершили вакцинацию 310 471 человек.
Всего на лечении находится 5 353 человека. В том числе 1185 стационарно, 4 158 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 865 случаев COVID-19. 74 765 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 20.09.2021в 09:17. В рубриках: Медицина.
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