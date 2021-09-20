291 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 296 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 273

Хабаровский район – 18

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1598 коек. Свободно 413. На лечении находится 28 тяжелых пациентов, 20 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 337 526 жителей края, полностью завершили вакцинацию 310 471 человек.

Всего на лечении находится 5 353 человека. В том числе 1185 стационарно, 4 158 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 80 865 случаев COVID-19. 74 765 человек выздоровело.