Трехдневные выборы, проходившие с 17 по 19 сентября, завершились накануне в Хабаровском крае. Сегодня во время пресс-конференции их предварительные итоги озвучил председатель избирательной комиссии края Денис Кузьменко.

– На текущий момент фактически на избирательных участках подсчет результатов завершился. В избирательную комиссию края поступили и занесены в систему ГАС «Выборы» 99,75% протоколов. Осталось внести протоколы всего с двух участков, – сообщил Денис Кузьменко.

По данным избиркома, на выборах губернатора Хабаровского края лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Дегтярев. За него проголосовали 235607 человек, или 56,81% избирателей. На втором месте кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Марина Ким с результатом 105283 голоса (25,39%). У Владимира Парфенова от «Партии пенсионеров» 41564 голоса (10,02%). Замыкает список кандидат от партии «Родина» Бабек Мамедов с 14643 голосами (3,53%).

На выборах депутатов Государственной Думы по двум одномандатным округам лидируют представители «Единой России»: в 69-м округе Борис Гладких с результатом 25,86% и в 70-м округе Павел Симигин с 18,14%. По единому избирательному округу голоса распределились следующим образом: КПРФ – 26,51%, «Единая Россия» – 24,50%, ЛДПР – 16,19%. Также 5-процентный барьер преодолели партии: «Новые люди» (7,72%), «Справедливая Россия – За правду» (6,45%), «Партия пенсионеров» (5,74%).

Также Денис Кузьменко озвучил итоги выборов в органы местного самоуправления. По результатам обработки 100% бюллетеней, главой Бикинского муниципального района избран Александр Демидов. За него отдали свои голоса 23,82% избирателей. В Комсомольском муниципальном районе победу одержал действующий глава Александр Коломыцев с результатом 58,17%. В районе имени Полины Осипенко главой избран Сергей Кузьмин (35,02%).

– Все время избирательные комиссии работали в очень напряженном режиме, в частности это связано с рассмотрением обращений и жалоб. Мы старались реагировать на любую информацию о возможных нарушениях, в том числе из социальных сетей. В целом жалоб было минимальное количество, по каждой из них проведены проверки. В большинстве случаев факты нарушений не подтвердились, остальные носили в основном технический характер и оперативно устранялись, – добавил Денис Кузьменко.

По предварительным данным избиркома, за три дня в регионе проголосовали более 420 тысяч человек из внесенных в списки избирателей, явка составила около 44%.