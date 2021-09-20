С сегодняшнего дня жители Комсомольска-на-Амуре могут получить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции в самом центре города. На площади ЦУМа расположился специально оборудованный медицинский автомобиль КАМАЗ. В мобильном пункте работают врач-терапевт и медсестра. На месте сразу после прививки обратившимся выдается справка о вакцинации, а затем данные передаются в поликлиники города.

– Изначально автомобиль выполнял функцию передвижного кабинета маммографии. Когда маммограф был списан, мы приняли решение продолжать использовать автомобиль в общественно-полезных целях. Так, с его помощью мы сделали сезонную иммунизацию против гриппа более доступной и удобной для граждан. Каждый год медицинская бригада выезжает на площадь, работаем до холодов. В среднем успеваем привить около 50 человек в день, – сообщил главный врач городской больницы №7 Михаил Кондров.

Мобильный прививочный пункт будет работать около трех недель. Желающих привиться принимают без предварительной записи в будние дни с 10:00 до 18:00. В выходные пункт не работает. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. При катаральных признаках (температура, насморк, недомогание) и при высоком артериальном давлении прививка противопоказана.

– В передвижном мобильном пункте можно получить не только прививку против гриппа, но и против пневмококковой инфекции. Их можно ставить одновременно. Если пациент недавно получил вакцину от COVID-19, то прививки против гриппа и пневмококковой инфекции можно ставить уже через месяц, – отметил Михаил Кондров.

Получить вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции в Комсомольске-на-Амуре можно еще в одном мобильном пункте, расположенном в «Уголке здоровья» в здании Сбербанка по адресу: ул. Аллея труда, 57. Работает он ежедневно с 9:00 до 18:00. Мобильный пункт в территориальном КДЦ по адресу: ул. Димитрова, 12 закрыт.