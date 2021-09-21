Привиться можно будет как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах, расположенных в помещении арены «Ерофей» и на улице Пушкина, 54. Сегодня в краевой центр доставлено два вида отечественным вакцин: «Ультрикс-квадри» — для детей и граждан группы риска, и «Совигрипп» — для взрослых.

«В настоящее время случаев заболевания гриппом в Хабаровске не зарегистрировано, но наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка с ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонией, поэтому жителям следует соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, использовать антисептики, избегать мест массового скопления людей, чтобы обезопасить себя от заражения вирусными инфекциями», — отметила заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик.

С начала месяца диагноз ОРВИ поставлен более 14 тыс. человек, эпидпорог превышен на 68,4 процента. Только на прошлой неделе заболело более 5,5 тыс. – это на 773 больше, чем неделей ранее. Также более 15 тысяч человек заболели внебольничной пневмонией, еженедельно этот список пополняет около 300 человек. Кстати, чтобы уберечься от этого заболевания, можно привиться в медучреждениях вакциной «Пневмо».

По состоянию на 21 сентября за сутки диагноз «COVID-19» был поставлен 295 хабаровчанам. Всего количество заболевших в Хабаровске с начала пандемии – 53 335 человек, это 66 процентов от всех заболевших в крае.

В связи с диагнозом ОРВИ в городе закрыто на карантин 9 классов в общеобразовательных учреждениях и 1 группа в детском саду; в связи с COVID9 – две группы в двух детских садах.