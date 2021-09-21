25 сентября в регионе пройдет общекраевой субботник. Сотрудники коммерческих и государственных организаций, студенты, активные граждане выйдут на очистку улиц, мест массового отдыха и дворовых территорий. К традиционной акции присоединятся все муниципальные районы края.

– Субботники – это добрая традиция и ее надо поддерживать. Приглашаем всех жителей края выйти на улицы с коллегами, с семьей, с друзьями и сделать свой район чище и краше, потому что красота – это, прежде всего, чистота. Хочется обратиться ко всем жителям края с просьбой поддержать флешмоб чистоты. Для этого не обязательно ждать какую-то дату – начните сейчас, – подчеркнули в министерстве ЖКХ края.

Также в ведомстве отметили, что общекраевой субботник в регионе проходит дважды в год: в апреле и сентябре. Помимо этого регулярно в стране организуют различные экологические мероприятия. В частности, активисты Всероссийского движения школьников придумали акцию «Дежурный по стране». Третий год действует акция «Сохраним лес», традиционно осенью проходит День без автомобиля.

Напомним, в апрельском краевом субботнике приняло участие около 25 тысяч человек, очищено 1380 тысяч кв. м газонов, ликвидирована 41 несанкционированная свалка, убрано 96 бесхозных территорий, высажено 197 деревьев.