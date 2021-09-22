Сегодня в Хабаровске, в районе Комсомольской площади установили памятный камень. Позднее на этом месте планируют восстановить Триумфальную арку. 130 лет назад, к приезду будущего императора Николая Второго, в городе была построена ажурная деревянная арка, которая впоследствии не выдержала натиска времени.

В торжественной церемонии открытия памятного камня приняли участие митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и представители всероссийского общества охраны памятников.

– Сегодня историческое событие. Мы не просто возрождаем Триумфальную арку, мы прикасаемся к дореволюционной истории Хабаровска. Визит цесаревича Николая стал важным событием в истории нашего города. Мы не забываем нашей истории. Кто забудет историю, у того нет будущего, – отметил Сергей Кравчук.

Восстановить строение планируют на средства благотворителей в следующем году. Триумфальная арка будет установлена перед лестничным спуском на набережную. Конструкция будет представлять из себя шестиметровое сооружение, выполненное из современных антивандальных материалов.