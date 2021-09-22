Новые скверы и спортивные площадки появляются в Хабаровском крае. В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регион прирос 72 благоустроенными общественными пространствами. Члены Народного совета при губернаторе края и представители регионального министерства ЖКХ оценили новые места для отдыха и занятий спортом в Хабаровском районе. Скверы «Семейный» в Ракитном и «Радость» в Гаровке-1, две многофункциональные спортивные площадки, а также благоустроенные дворы появились здесь в течение трех последних лет.

По словам местной жительницы Оксаны Кищенко, до недавнего времени все эти территории представляли собой болотистую местность, где в дождь можно было перемещаться только в резиновых сапогах. Сейчас в Ракитном есть место для прогулки с детьми, скамьи для пожилых, аккуратные газоны, а в октябре местные жители планируют высадить молодые саженцы липы и клена.

Спортивные коробки появились в Ракитном и Гаровке в 2018 году, а в этом вокруг них уложили брусчатку, устроили водоотводные лотки и дренажную систему, а также установили баскетбольные кольца. Благодаря этому появилась возможность проводить здесь массовые спортивные мероприятия.

Особое внимание выездная комиссия обратила на востребованность ряда благоустроенных объектов. Член Народного совета Александр Рожков отметил, что летом хоккейные коробки часто пустуют: не хватает в селах инициативных жителей, способных собрать вокруг себя молодежь, занять их спортом. Обладатель золотого значка ГТО порекомендовал администрации проводить и летом спортивные мероприятия для детей и молодежи, а также семейные соревнования.

– Участие в адресной программе «Формирование комфортной городской среды», в Территориальном Общественном самоуправлении (ТОС) и Программе по благоустройству сельских территорий дает возможность привлекать активным жителям средства из разных источников для того, чтобы привести в порядок и обустроить пространства рядом с домом, – отметили в министерстве ЖКХ края.

Напомним, на благоустройство общественных и дворовых территорий по всему Хабаровскому краю выделяются деньги из федерального бюджета. Это основной источник финансирования, а краевой, местный бюджеты и трудовое участие граждан – по решению местной администрации. Сейчас в крае уже завершены работы на 72 общественных территориях из 100, затраты составят более 370 млн рублей.