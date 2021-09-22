Десять начинающих фермеров получат краевую поддержку на реализацию своих проектов. В региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности подвели итоги конкурса грантов «Агростартап». Между победителями распределили 37,5 млн рублей.

Заявку на конкурс могли подать как граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году. Всего было рассмотрено 14 заявок из пяти районов края. При этом половина из них поступила из района им. Лазо. В результате конкурсная комиссия одобрила 10 проектов, из них 8 – направлены на развитие растениеводства и 2 – животноводства.

– Конкурс «Агростартап» – это хорошая форма поддержки тех, кто хотел бы начать свой бизнес на селе, имея при этом уже некоторый опыт. В зависимости от вида деятельности победители получат от трех до пяти миллионов рублей. Отличие этого года в том, что условия конкурса стали более гибкими, доступными. Мы отмечаем высокий интерес среди желающих строить теплицы, а также тех, кто уже оформил Дальневосточный гектар. К слову, в этом году 70 процентов получателей – владельцы именно ДВ гектаров, – сообщила первый заместитель министра Ольга Кравчук.

В результате реализации проектов фермеры, получившие грант, планируют построить 15 теплиц для выращивания овощей закрытого грунта, 4 животноводческих помещения для содержания крупного рогатого скота (КРС) молочного и мясного направлений, цех по переработке плодов и ягод. Также будет приобретено 8 единиц сельхозтехники, 5 голов КРС и тысяча голов молодняка гусей. Кроме этого, до конца года получателя грантов увеличат объем продукции примерно на 10% и создадут не менее 18 новых постоянных рабочих мест.

Напомним, конкурс грантов «Агростартап» проводится в крае с 2019 года. За это время поддержка оказана 18 крестьянско-фермерским хозяйствам на общую сумму 57,6 млн рублей. Получателями грантов предыдущих лет в 2021 году уже установлено 10 сезонных теплиц, приобретено 6 тракторов, 15 единиц навесного оборудования, более 200 единиц сельскохозяйственного оборудования. Построено два животноводческих помещения, цех по переработке меда, склад для хранения овощей и готовой продукции, а также приобретено 95 голов крупного рогатого скота. Создано 34 рабочих места.

В 2020 году было произведено 623,4 тонн овощей, 49 тонн картофеля, 21,1 тонн молока, 2,58 тонн меда. До конца 2021 года планируется произвести 718,8 тонн овощей, 394 тонн картофеля, 107,6 тонн молока и 4,3 тонны меда.