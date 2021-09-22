Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло в правительстве региона. Уровень заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае держится стабильно на высоком уровне. В регионе было зарегистрировано 2069 новых случаев COVID-19 против 2075 на предыдущей неделе. Также были зафиксированы первые случаи заболеваемости сезонным гриппом. Иммунизация против этого заболевания уже идет. Она продолжится до декабря.

– Грипп появился нетрадиционно рано, последний раз такое отмечалось пару десятков лет назад. Обращаю внимание, что нужно усилить кампанию против гриппа у школьников и студентов. На прошлой неделе прирост ОРВИ составляет более 8 тысяч человек. Соединение гриппа и коронавируса может вызвать крайне неблагоприятное течение заболевания. Организм нужно подготовить. Вакцинация должна проводиться на всех мобильных пунктах, где можно получить иммунитет к COVID-19, – рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Между проведениями курсов вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа необходимо выдержать интервал в 1 месяц. Хотя в некоторых странах их уже совмещают. Кампания против гриппа продолжится до декабря текущего года. Всего в край поступило 324360 доз вакцины от этого заболевания, иммунизацию проводят препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Последнего в регион поступило 126600 шприц-доз. В Хабаровском крае уже привито от гриппа 13639 человек, из них 3819 детей.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметило, что в большинстве муниципальных районов края выявлены случаи заболевания COVID-19. Наибольший прирост наблюдается в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Нанайском, Хабаровском, Ульчском, Амурском, имени Лазо, Верхнебуреинском муниципальных районах края. Не выявлено ни одного случая заболевания в Аяно-Майском и им. Полины Осипенко, где наблюдается наибольший темп вакцинации.

– В эпидемиологический процесс включены все группы населения. В структуре дети школьного возраста составляют 12%. Противоэпидемиологические мероприятия по COVID-19 проходят в 12 детских образовательных учреждениях края, по гриппу и ОРВИ закрыто 30 классов в 13 школах и 5 групп в детских дошкольных учреждениях. Рост среди взрослого населения отмечен в сферах образования, государственных и банковских служащих, – рассказала врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Ирина Зубун.

Евгений Никонов подчеркнул, что необходимо наращивать темпы проведения углубленной диспансеризации среди жителей края, переболевших коронавирусной инфекцией. Прорабатывается вопрос организации более интенсивной диспансеризации взрослого населения в Центре реабилитации, а детей – в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский».

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 1598 коек в 15 учреждениях, свободно 378. При ухудшении эпидемиологической обстановки будут развернуты дополнительные в Амурской ЦРБ. На лечении находится 5 331 человек, в том числе 1220 стационарно, 4 111 амбулаторно.

Привито от коронавирусной инфекции 339432 жителя края, полностью завершили вакцинацию 313287 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 81458 случаев COVID-19. 75362 человека выздоровело.