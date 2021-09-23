Утром из Хабаровска в предполагаемый район нахождения самолёта Ан-26, пропавшего с радаров накануне вечером, вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.

Также на место направляется воздушное судно Росавиации. Они на месте проведут воздушную разведку местности. Из-за плохих метеоусловий ранее это сделать не удавалось.

Вместе с тем на протяжении ночи в лесной местности продолжала работать наземная группировка МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. Спасатели вели осмотр таёжной местности. Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таёжной и горной местностью. Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешим порядком проходили в местах троп. С наступлением светлого времени суток к обследованию местности задействованы все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, в 18.45 (хбр) 22 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир с радаров пропал самолёт Ан-26. По предварительным данным на борту находился летный состав в количестве 6 человек. Самолет совершал технический полет.