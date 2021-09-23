В Хабаровском крае продолжается реализация программы «Пушкинская карта». Регион, как и другие субъекты страны, присоединился к ней с 1 сентября. За это время в крае карту оформили 15 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. Они уже приобрели 1100 билетов на культурные события в учреждениях культуры региона.

Напомним, в рамках программы, реализуемой по инициативе Президента РФ Владимира Путина, школьники и студенты могут покупать билеты в учреждения культуры с помощью специальной банковской карты. На нее в 2021 году будет зачислено 3000 рублей, а в следующем – 5000. Действует «Пушкинская карта» на территории всей России без ограничений, то есть ею можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

– В данной возрастной категории (от 14 до 22 лет) в крае проживает 122 тысячи человек. Наша молодежь заинтересована в посещении мероприятий культуры и искусства и с радостью участвует в программе. На сегодняшний день в регионе участниками проекта стали десять учреждений культуры: Хабаровский краевой музыкальный театр, Хабаровский краевой театр драмы, Хабаровская краевая филармония, Хабаровский краевой театр юного зрителя, Хабаровский краевой театр кукол, Драматический театр Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский краевой музей им. Гродекова, Дальневосточный художественный музей, а также Музей изобразительных искусств и Краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре. В октябре планируется, что к программе присоединятся Музей истории Хабаровска, ДК «Алмаз» Комсомольска-на-Амуре, театр «Триада» и другие, – сообщила заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Потратить деньги, положенные на счет, можно только на культурный досуг, кинотеатры не относят к программе, поскольку киносеансы и так востребованы у зрителей. При этом баланс «Пушкинской карты» нельзя пополнить самостоятельно, средства на нее зачисляются государством один раз в год, также нельзя обналичить или передать свою карту, продать купленные по карте билеты третьим лицам.

Карту можно получить в отделениях Почта Банка либо использовать ее в виде приложения на телефоне. Приложение «Госуслуги.Культура» содержит перечень учреждений, которые принимают карту к оплате. Подробная афиша мероприятий также размещена в приложении и на портале Культура.РФ.