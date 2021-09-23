Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденногопо ч. 3 ст. 263 УК РФ,по факту исчезновения самолета АН-26на территории Хабаровского края.

Напоминаем, 22 сентября 2021 года самолет АН-26 осуществлял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. В районе 38 км от г. Хабаровска самолет исчез с радаров. На борту самолета находились 6 членов экипажа.

23 сентября 2021 года около 12 часов местного времени в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно самолета АН-26.

На место обнаружения обломков самолета направлена наземная поисково-спасательная группа. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проведен ряд следственных действий: допрошены авиатехники ЗАО ««Летные проверки и системы», которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед последним вылетом, у которых изъяты карта-наряд на оперативное техническое обслуживание и задание на полет; в аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа.

Расследование уголовного дела продолжается.