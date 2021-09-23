В Хабаровском крае для школьников из многодетных семей предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте. Для этого родителям необходимо оформить транспортную карту либо бесконтактную банковскую карту «МИР». Лимит на один месяц составляет тысячу рублей. Граждане могут выбрать как ежемесячную денежную компенсацию (ЕДВ), так и оформить карту.
– Заявления о предоставлении льготного проезда с применением банковской карты принимают в центрах соцподдержки по месту жительства, в МФЦ либо на региональном портале услуг края. К заявлению прилагается паспорт родителя, а также справка об обучении ребенка в школе, – сообщила начальник отдела министерства социальной защиты населения Анастасия Жаркова.
Определиться с выбором между ЕДВ и льготным проездом можно ежегодно до 30 сентября. Избранная мера социальной поддержки будет предоставлена со следующего года.
– Для нашей семьи это – ощутимая поддержка. У меня трое детей – три сына. Они все активные, ходят на различные секции, некоторые находятся вдали от дома, и детям приходится ездить на автобусе. Поэтому такая помощь очень актуальна, – поделилась мнением многодетная мама Марина Черных.
Напомним, мера поддержки по предоставлению льготного проезда действует в регионе с 2019 года. Помимо школьников из многодетных семей, она распространяется также на людей пожилого возраста и федеральных льготников. Механизм проезда по банковской карте заработал с 1 февраля 2021 года. За этот период им воспользовались 4,4 тысячи граждан, расходы краевого бюджета составили 4,3 млн рублей.
Эта запись была опубликована 23.09.2021в 15:56. В рубриках: Общество.
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