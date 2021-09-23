Заместитель Председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов и Генеральный консул Японии в г. Хабаровске госпожа Фурута Кэйко во время рабочей встречи обсудили планы на дальнейшее взаимодействие между двумя государствами. Важнейшими направлениями сотрудничества стороны определили развитие медицины и социальной сферы.
– Для меня область медицины особенно значима. Сейчас японская компания Marubeni совместно с Российскими железными дорогами строит медицинский центр превентивной медицины и диагностики, должны ввести его в эксплуатацию в марте 2022 года. Больница будет символом сотрудничества Японии с Хабаровским краем. Мы открыты ко всем предложениям. Считаем, что межкультурное взаимодействие может принести хорошие плоды как для России, для края, так и для Японии, – сказала госпожа Фурута Кэйко.
Участники встречи обсудили и возможность формирования на Дальнем Востоке медицинского кластера. Его создание позволит использовать в лечебной практике лекарственные препараты, не зарегистрированные в Российской Федерации, а также откроет возможность привлекать иностранных специалистов для обмена опытом и обучения медицинских работников из России.
– Привлечение японских специалистов, особенно в области эндоскопии и онкологии, значительно повлияет на повышение уровня нашей медицины. Мало на Дальний Восток привезти оборудование, важно поднять интерес для обучения молодежи. Обеспечить молодым специалистам быстрый карьерный рост, – отметил Евгений Никонов.
Еще одна сфера сотрудничества между двумя государствами – среднее профессиональное образование. Евгений Никонов подчеркнул, что внедрение в программы российских организаций СПО технологических достижений из сферы образования Японии позволит сделать обучение более эффективным. Также в планах возобновление программ студенческих обменов между Россией и Японией.
Во время встречи Евгений Никонов и госпожа Фурута Кэйко обсудили также сотрудничество в сфере культуры, в том числе обмен кулинарными опытом и проведение российско-японских выставок искусства.
Справочно: Фурута Кэйко – первая в истории российско-японских отношений женщина на посту генерального консула в России. Назначение в Хабаровск она получила в апреле этого года. Госпожа Фурута отмечает, что Хабаровск ей очень нравится, и она с особенным трепетом относится ко всем идеям, реализуемым совместно с краем.
Эта запись была опубликована 23.09.2021в 15:57. В рубриках: Медицина.
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