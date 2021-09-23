На этот раз нарушителей выслеживали на остановке «Уссурийская». Сотрудники администрации города совместно с инспекторами ГИБДД проверяли, насколько тщательно персонал общественного транспорта соблюдает антиковидные меры.

«Подобные совместные рейды в Хабаровске проводятся еженедельно. Мы объясняем персоналу и пассажирам, что необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Во время профилактических бесед обращаем внимание на то, что коронавирусная инфекция опасна и может привести к летальному исходу. Просим не пренебрегать средствами защиты и поберечь здоровье свое и окружающих», — сказала Виктория Гулякова, консультант отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.

В ходе сегодняшнего рейда проверили 31 автобус. Водителям маршрутов 25 и 29П были сделаны замечания. Они надели маски только после предупреждения со стороны сотрудников администрации.

«Если водитель и кондуктор не реагируют на замечания и не надевают средства защиты, то на них выписывают протокол об административном нарушении. После рассмотрения дела в суде персоналу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, либо предупреждение», — добавила Виктория Гулякова, консультант отдела управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.

С начала года сотрудники мэрии и ГИБДД провели 36 совместных рейдов, было проверено более 1000 транспортных средств, на нарушителей составили 14 протоколов.