Эксперты автомобильного сайта Дром изучили более миллиона объявлений о продаже автомобилей с начала 2021 года и выяснили, машины какого цвета популярнее всего в России. По результатам исследования, 33% автовладельцев Хабаровского края предпочитают серые или серебристые машины.

На втором месте по популярности у хабаровчан — белые автомобили. Почти каждая третья машина (30%), приобретенная на вторичном рынке региона в текущем году, была белого цвета. Замыкают тройку лидеров черные автомобили, их выбрали 15% водителей.

Цветные автомобили занимают только 22% рынка Хабаровского края. Среди них самым популярным цветом является синий (8%). Красные машины выбирают 5% автолюбителей,зеленые — 4%, коричневые и бежевые — по 2% водителей. Количество желтых и фиолетовых машин составляет менее 1%.

Эксперты также изучили влияние цвета машин на скорость продажи. «По результатам исследования, цвет авто не является решающим фактором при покупке на вторичном рынке и не влияет на скорость продажи. Покупатели в первую очередь смотрят на цену и состояние машины. Но в основном россияне предпочитают практичность и выбирают цвета, которые требуют меньшего ухода», — рассказывает аналитик автомобильного сайта Даниил Бутов.

В целом по стране 30% россиян предпочитают покупать автомобили серого или серебристого цвета, 23% — белого и 18% — черного. Больше всего цветных машин в Крыму, Новгородской и Тульской областях — около 40%. В Дагестане и Чечне автолюбители чаще всего выбирают черные машины. А в Ставропольском крае и Ростовской области больше всего водителей, предпочитающих белые авто. В Москве первую строчку делят черные и серые машины — 48% автолюбителей столицы отдают предпочтение именно этим цветам.