Темой встречи с владельцами домов по улице Железнякова стало санитарное состояние у придомовых территорий и контроль над вывозом твердых коммунальных отходов. В собрании приняли участие сотрудники комитета по управлению Краснофлотским районом, депутаты городской и краевой думы, сотрудники МЧС и специалист Центра проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям ЧС.
Они дали разъяснения людям по таким вопросам, как уличное освещение, ремонт дороги, установка дополнительной колонки, санитарная рубка деревьев и вывоз мусора. Все проблемы, озвученные жителями, сотрудники районного комитета взяли на заметку. Они подготовят письма с обращениями граждан и направят их в профильные структуры для дальнейшего решения.
Также с жителями частного сектора провели беседу по соблюдению правил пожарной безопасности в жилых домах, на придомовой территории и земельных участках. Был рассмотрен вопрос о снабжении владельцам домов по улице Железнякова пожарными извещателями.
Эта запись была опубликована 24.09.2021в 12:48. В рубриках: Общество.
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