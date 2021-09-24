В ходе очередного заседания Хабаровская городская дума единогласным решением установила границы 22 новых территорий для осуществления на них территориального общественного самоуправления. Теперь активистам предстоит зарегистрировать новые ТОСы в комитетах по управлению районами города.

Когда это произойдет, в краевой столице их будет насчитываться более 130. Эти вновь созданные территории общественного самоуправления смогут поучаствовать со своими проектами в краевом конкурсе на получение грантов, подав заявку до 15 ноября 2021 года. Реализовать свои идеи они смогут в следующем году.

Напомним, ТОС (территориальное общественное самоуправление) — это механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь. Они могут создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения — детских и спортивных площадок, мест отдыха, проводить озеленение территории, ремонтировать дороги, организовывать культурные мероприятия и соревнования, заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, организацией раздельного сбора мусора.

По решению главы Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование проектов территориального общественного самоуправления было увеличено до 200 миллионов рублей. В региональном конкурсе в этом году принял участие 41 хабаровский ТОС, 17 стали победителями. Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления. Его инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОСов. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей. Свои идеи оно воплотят до конца 2021 года.