В ходе очередного заседания Хабаровская городская дума единогласным решением установила границы 22 новых территорий для осуществления на них территориального общественного самоуправления. Теперь активистам предстоит зарегистрировать новые ТОСы в комитетах по управлению районами города.
Когда это произойдет, в краевой столице их будет насчитываться более 130. Эти вновь созданные территории общественного самоуправления смогут поучаствовать со своими проектами в краевом конкурсе на получение грантов, подав заявку до 15 ноября 2021 года. Реализовать свои идеи они смогут в следующем году.
Напомним, ТОС (территориальное общественное самоуправление) — это механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь. Они могут создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного назначения — детских и спортивных площадок, мест отдыха, проводить озеленение территории, ремонтировать дороги, организовывать культурные мероприятия и соревнования, заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, организацией раздельного сбора мусора.
По решению главы Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование проектов территориального общественного самоуправления было увеличено до 200 миллионов рублей. В региональном конкурсе в этом году принял участие 41 хабаровский ТОС, 17 стали победителями. Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу социально значимых проектов среди территориального общественного самоуправления. Его инициировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году в оргкомитет поступило 68 заявок от 44 ТОСов. По итогам конкурса 10 миллионов рублей были распределены среди 26 победителей. Свои идеи оно воплотят до конца 2021 года.
Эта запись была опубликована 24.09.2021в 12:49. В рубриках: Общество.
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