В Хабаровском районе завершаются работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из 19 объектов протяженностью почти 13 км, ремонт которых был запланирован на текущий год, выполнены уже 15. Сдать оставшиеся автомобильные дороги подрядчики планируют до конца следующего месяца. Насколько добросовестно они выполняют свои обязанности, сегодня проверили эксперты и общественники. Очередной контрольный рейд прошел в селах Дружба и Калинка.

– В селе Калинка дорожники ремонтируют улицу Энергетиков. Уже уложено 220 метров нового асфальта. Замечаний по качеству у комиссии нет, но это не последний осмотр. Перед приемкой работ проведем лабораторные исследования и замеры, если будет выявлен брак, обяжем подрядчика его устранить. В целом контроль качества налажен, подрядные организации устраняют выявленные замечания, – рассказал старший инспектор отдела развития жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Хабаровского района Дмитрий Сибирский.

Как отметил представитель общественного контроля – депутат Собрания депутатов Хабаровского муниципального района, член Народного совета при губернаторе края Алексей Рахманин, один из дефектов, выявленных в ходе лабораторных исследований, сейчас устраняется в селе Дружба на улице Школьная. Подрядчик снимает верхний слой некачественно уложенного асфальта, после чего выполнит устройство нового покрытия за свой счет.

Помимо Дружбы и Калинки, дорожные работы в Хабаровском районе кипят в селах Свечино, Осиновая Речка и Казакевичево. Также муниципалитет уже приступил к отбору подрядчиков на будущее: на 2022 год контракты заключены по 6 объектам, на 2023 год – по 13.

– В этом году по поручению главы региона Михаила Дегтярева мы заранее приступили к контрактации по нацпроекту. Благодаря такому заделу в следующем году мы сможем сохранить заданные темпы и приступить к ремонтам, не теряя времени, как только позволит погода. Так, из 24 дорог, запланированных в крае на 2022 год, контракты заключены уже по 12. При этом Хабаровский район полностью законтрактовал все свои объекты, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Напомним, в целом в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Хабаровского края запланирован ремонт 144 объектов дорожного хозяйства протяженностью свыше 133 км. Работы завершены на 96 объектах, на 47 еще ведутся.