Проект строительства I этапа гидротехнической защиты Комсомольска-на-Амуре прошел корректировку. После оптимизации его стоимость уменьшилась более чем на 1 млрд рублей. Линия дамб была смещена относительно первоначальной трассировки. Также были пересмотрены конструктивы тела дамб. В итоге общая первоначальная цена трех участков защиты, составлявшая более 9 млрд рублей, сократилась.

Как пояснили в краевом министерстве строительства, новый проект после корректировки уже прошел все необходимые согласования. К настоящему моменту Минстроем РФ выдано соответствующее разрешение на строительство. Одновременно в Комсомольске-на-Амуре в этом году возобновились работы на Мылкинской дамбе, куда зашел новый подрядчик. Он же будет достраивать дамбу, защищающую Южный округ краевой столицы.

Напомним, что в рамках I этапа в Комсомольске-на-Амуре предстоит построить сразу три участка дамб: защиту поселка имени Менделеева протяженностью 9,9 км, поселка Победа в 5,9 км, а также микрорайонов Парковый и Парус длиной в 2,7 км. Всего же в городе Юности к 2024 году будет возведено 26 километров дамб, которые будут способны защитить городскую черту от наводнений на Амуре по всей ее протяженности.