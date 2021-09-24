На достройку трех домов ООО «Диалог» (ЖК «Амурские зори») в Хабаровске федеральный Фонд защиты прав дольщиков выделяет 1,78 млрд рублей. Соответствующее соглашение с аналогичной краевой структуройуже заключено. Эти средства в совокупности с долей, которая добавляется из краевого бюджета (285,03 млн рублей), позволяют завершить строительство двух многоквартирных домов на улице Салтыкова-Щедрина и одного – на улице Кавказской, восстановив права 902 обманутых дольщиков.

– Мы подготовили заявление в адрес конкурсного управляющего о даче заключения о смене застройщика. Также пакет документов будет направлен в Минстрой России для получения аналогичного заключения комиссии.Как только получим одобрение федерального ведомства, эти заявления будут направлены в Арбитражный суд. После принятия решения судом о смене застройщика, им выступит фонд Хабаровского края, то есть фактически достраивать будет государство, – рассказал генеральный директор фонда Хабаровского края по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков Сергей Желонкин.

Как сообщил министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев, после прохождения всех установленных законодательством процедур, будет выбран подрядчик, и на объектах ООО «Диалог» возобновятся строительные работы. Ориентировочно все подготовительные процедуры с учетом необходимости корректировки проектной документации и прохождения государственной экспертизы займут 10 месяцев.

Сейчас дома находятся в разной степени готовности: от 47% до 58%.

Напомним, что договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблемы обманутых дольщиков в Хабаровске были достигнуты во время встреч Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года.