В министерстве экономического развития края завершили комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления (ОМСУ) за 2020 год. Определены семь районов, которые достигли наилучших показателей. В октябре текущего года они получат поощрительные гранты из краевого бюджета на общую сумму 25 миллионов рублей.

– Каждый муниципалитет на своей территории прилагает максимум усилий для изменения экономической и социальной ситуации в лучшую сторону. Мы как экономисты оцениваем это в цифрах, а население – по реальному изменению качества жизни. Как и в любой деятельности, всегда есть те, кто впереди. Для поощрения эффективных муниципалитетов с 2011 года в крае введена грантовая поддержка, – напомнила заместитель министра – начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина.

Показатели оценки эффективности установлены с учетом достижения национальных целей развития РФ. Они отражают деятельность муниципалитетов по поддержке малого бизнеса, обеспечению естественного прироста населения и наполняемости бюджетов. Один из важнейших показателей – удовлетворенность жителей работой местной власти. Результаты опросов показывают, что более половины опрошенных – в 9 муниципальных образованиях края (в прошлом году – в 7) – оценивают эту работу положительно.

В соответствии с критериями транспортной доступности и плотности населения, муниципальные образования края разделены на 4 группы. Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре выделены в отдельную группу. Лидерами по итогам 2020 года в разных группах стали город Хабаровск, Нанайский, Хабаровский, Комсомольский, Амурский, Охотский и Аяно-Майский районы. Они получат гранты в размере от 2,9 до 4 миллионов рублей.

Как подчеркнул глава Хабаровского муниципального района Александр Яц, данная практика оценки работы муниципалитетов – очень полезный инструмент в стимулировании их эффективности.

– Аналогичную систему стимула мы применяем с 2019 года и в Хабаровском районе для оценки деятельности глав поселений. Ежегодно на эти цели из бюджета района выделяется 1 миллион рублей. 3 года мы применяем эту практику, она всем понятна, есть стимул, есть стремление к чему-то лучшему. По этому году мы также подвели итоги. Среди лидеров: Тополевское, Сергеевское и Малышевское сельские поселения, – рассказал Александр Яц.

Дополнительные средства муниципалитеты планируют направить на ремонт школ и детских садов, строительство спортивных и детских площадок, ремонт дорог, инфраструктуры, приобретение оборудования и транспортных средств, оказание финансовой поддержки учреждениям социальной сферы.

– В этой конкурсной программе заложен взаимовыгодный интерес: правительство оценивает нашу деятельность – и мы стремимся работать и привлекать инвестиции, улучшать налоговый потенциал и другие значимые социально-экономические показатели. Нам важно видеть, какое место мы занимаем в крае, как мы идем, куда двигаемся. Для нас это ощутимая сумма. Средства от гранта пойдут в том числе по тем направлениям, по которым у нас самые лучшие показатели – это образование, культура, спорт, предпринимательство и инвестиции, – отметил глава Амурского муниципального района Павел Боровлев.