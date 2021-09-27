Сегодня на традиционном по понедельникам аппаратном совещании губернатора Хабаровского края с кабинетом министров региона обсуждали вопрос реализации национального проекта «Демография».

Михаил Дегтярев обратил особое внимание правительства региона на стратегическую инициативу «Социальное казначейство», запущенную Правительством РФ. Главная цель проекта – создание проактивного механизма предоставления мер социальной поддержки, в том числе семьям с детьми.

– Это предоставление мер поддержки с минимальными трудозатратами, в сжатые сроки при сокращении количества документов. В 2024 году уже 60% семей с детьми должны получать меры социальной поддержки на основании только заявления или проактивно, – подчеркнул глава региона.

Проактивное информирование о положенных льготах и выплатах — часть проекта «Социальное казначейство». Суть его в том, что человек получает информацию обо всех полагающихся ему мерах поддержки при наступлении определенных ситуаций. Сейчас это работает в трех жизненных ситуациях – при рождении ребенка, при установлении инвалидности и при начислении пенсии по возрасту. Далее перечень таких жизненных ситуаций для проактивного информирования будет расширяться. Инструментом получения сообщений выступает портал Госуслуги: гражданину достаточно заполнить в своем профиле согласие на обработку персональных данных.

Министр социальной защиты населения края Александр Дорофеев отметил, что региональные проекты направлены прежде всего на поддержку семей при рождении детей – и как раз в этом случае жителям региона уже доступно проактивное получение соцподдрежки.

– Председатель Правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин утвердил обновленный план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. В нем объединены новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми. План скорректирован под национальные цели, установленные Президентом страны, – отметил глава регионального минсоцзащиты.

Уточним, что на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 2021 год предусмотрено 4,3 млрд рублей, в т.ч. 3,8 млрд рублей из федерального бюджета, 340,9 млн рублей – из краевого, 115,9 млн рублей – за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Для сравнения: в 2020 году на эти цели было направлено 3,86 млрд рублей, в 2019 году – 2,7 млрд рублей (почти на 60% меньше, чем в этом году).