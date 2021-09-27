Центры Здоровья продолжают работу в Хабаровском крае. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Хабаровском крае с 2009 года функционируют 8 центров, в том числе 3 для детей. С начала 2021 года в них обратилось более 42 тысяч человек, из них почти 8 тысяч детей.

Обследование в центре здоровья проводится бесплатно в рамках ОМС. Специалисты используют аппаратную диагностику, проверяют вес и рост, тестируют на аппаратно-программном комплексе соматическое здоровье, проводят компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, а также проверяют функции дыхательной системы.

– У нас проходят профилактический осмотр, который составляет часть этапа диспансеризации. Но эта часть самая значимая. Мы проводим пациентам биоимпедансометрию – смотрим состав тела. Он показывает процентное соотношение жировой и мышечной ткани в организме, также смотрим плечо-лодыжечный индекс – другими словами, проходимость сосудов. Заключительная часть – осмотр у терапевта, который составляет индивидуальную программу, исходя из результатов анализов. Летом, ввиду активной вакцинации, мы приостанавливали работу Центра, но сейчас возобновили, – рассказала заведующий отделением Центра здоровья КДЦ «Вивея» Ольга Сыромятникова.

Также в Центре здоровья КДЦ «Вивея» проводят иммунизацию против гриппа, пневмонии и коронавирусной инфекции. Напомним, интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять 1 месяц. Но иммунизацию против гриппа и пневмонии можно проходить одновременно.

Сейчас в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции 342 742 жителя, полностью завершили вакцинацию 317 811 человек. Иммунитет от гриппа получили 15 809 человек, из них 5809 детей.