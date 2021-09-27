Центры Здоровья продолжают работу в Хабаровском крае. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в Хабаровском крае с 2009 года функционируют 8 центров, в том числе 3 для детей. С начала 2021 года в них обратилось более 42 тысяч человек, из них почти 8 тысяч детей.
Обследование в центре здоровья проводится бесплатно в рамках ОМС. Специалисты используют аппаратную диагностику, проверяют вес и рост, тестируют на аппаратно-программном комплексе соматическое здоровье, проводят компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, а также проверяют функции дыхательной системы.
– У нас проходят профилактический осмотр, который составляет часть этапа диспансеризации. Но эта часть самая значимая. Мы проводим пациентам биоимпедансометрию – смотрим состав тела. Он показывает процентное соотношение жировой и мышечной ткани в организме, также смотрим плечо-лодыжечный индекс – другими словами, проходимость сосудов. Заключительная часть – осмотр у терапевта, который составляет индивидуальную программу, исходя из результатов анализов. Летом, ввиду активной вакцинации, мы приостанавливали работу Центра, но сейчас возобновили, – рассказала заведующий отделением Центра здоровья КДЦ «Вивея» Ольга Сыромятникова.
Также в Центре здоровья КДЦ «Вивея» проводят иммунизацию против гриппа, пневмонии и коронавирусной инфекции. Напомним, интервал между прививками от гриппа и COVID-19 должен составлять 1 месяц. Но иммунизацию против гриппа и пневмонии можно проходить одновременно.
Сейчас в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции 342 742 жителя, полностью завершили вакцинацию 317 811 человек. Иммунитет от гриппа получили 15 809 человек, из них 5809 детей.
Эта запись была опубликована 27.09.2021в 15:20. В рубриках: Общество.
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