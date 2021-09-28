Форум молодых семей завершил свою работу в Хабаровске. Три дня участники, а ими стали 32 семейные пары с детьми, провели в загородном лагере «Мир детства», где обсуждали отношения с близкими, домашний быт и различные меры поддержки от государства.

– На форум мы пригласили различных специалистов, чтобы обсудить с молодыми парами важные вопросы. Так, с практикующими психологами рассмотрели отношения в семье, а с представителями пенсионного фонда и банков – программы по приобретению жилья, – рассказала начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

Не обошлось и без развлечений, полезных для здоровья. Для мам, пап и их детей организаторы устроили тренировки по фитнесу, тхэквондо и дыхательной гимнастике. Семьи соревновались в командных играх, а также участвовали в творческих мастер-классах по лепке из глины, кулинарии и аквагриму.

Участники форума также встретились с молодыми и успешными предпринимателями, которые сумели построить свой бизнес, при этом уделяя время семье.