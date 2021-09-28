Правительство Хабаровского края продолжает помогать работодателям оборудовать рабочие места для инвалидов. На эти цели предприятиям выделяется специальная субсидия. С этого года условия ее получения упрощены. Теперь эти деньги можно направить не только на покупку специального оборудования, но и на оснащение работника для выполнения обязанностей.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения правительства края, конкурс на предоставление грантов проводится уже второй год подряд. Он является одной из стимулирующих мер по трудоустройству граждан, имеющих инвалидность. За это время победителями стали шесть работодателей.

Размер гранта составляет не более 100 тыс. рублей на одно рабочее место. Согласно порядку предоставления государственной поддержки, деньги могут быть направлены на закупку основного и вспомогательного оборудования, дополнительного освещения и другого оборудования, необходимого для комфортной работы людей, имеющих ограничения по состоянию здоровья.

– С этого года работодатель может оборудовать либо оснастить любое рабочее место для дальнейшего трудоустройства инвалида, а не только специальное, предусмотренное индивидуальной программой реабилитации, – сообщила начальник отдела по работе с социально незащищенными категориями граждан Елена Охотник.

Одним из победителей состоявшегося конкурса стало ООО «СКАЙ ЛИДЕР». Предприятие планирует трудоустроить двоих инвалидов по слуху на должность уборщика производственных и служебных помещений и мойщика посуды. Грант работодатель потратит на закупку индукционной системы и инвентарного оборудования.

Отметим, в регионе также широко применяется практика квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня создано около 4500 таких рабочих мест. Из них 1700 остаются вакантными. Однако с 1 марта 2022 года вступят в силу изменения в федеральное законодательство о квотировании. Выполнением квоты будет считаться не просто наличие выделенных для инвалидов рабочих мест, а оформление работодателем трудовых отношений с ними. В комитете по труду и занятости населения правительства края надеются, что изменения в законе положительно скажутся на трудоустройстве особых категорий граждан.