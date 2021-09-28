87 котельных в Хабаровском крае уже начали свою работу. В первую очередь тепло получают социальные объекты: больницы, детские сады и школы. В трех районах: Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко включено 100% котельных.

– На очередном совещании краевого штаба по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2021-2022 года отмечено, что фактическая готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 90%. В настоящий момент подготовка жилищного фонда к зиме соответствует плановым показателям, – рассказали в министерстве ЖКХ края.

Напомним, точную дату начала отопительного сезона заранее назвать нельзя, поскольку все зависит от температурного режима. Тепло в домах обязаны включать после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимется выше плюс 8°C. В Хабаровске обычно это первые числа октября.