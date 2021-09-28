В Хабаровске состоялась XIII Дальневосточная конференция по заповедному делу. Научное и заповедное сообщество подтвердило увеличение численности дальневосточного аиста в 2 раза как успех 20-летней работы по его сохранению, актуализировало и наметило дальнейшие планы развития заповедной науки и ООПТ в бассейне Амура.

XIII Дальневосточную конференцию по заповедному делу организовали 22-24 сентября в Хабаровске ФГБУ «Заповедное Приамурье», Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, Институт водных и экологических проблем ХФИЦ ДВО РАН, а также Министерство природных ресурсов Хабаровского края. В ней приняли участие около ста специалистов заповедного дела и научных организаций Дальнего Востока. Это руководители заповедников и национальных парков, научные работники, государственные инспекторы, специалисты экопросвещения и туризма. В течение двух дней они приняли участие в работе пяти секций по различным направлениям заповедного дела. Особое внимание было уделено созданию и развитию региональных ООПТ.

«Дальневосточная конференция по заповедному делу, в первую очередь, – это обмен опытом между коллегами, которые работают в разных ООПТ и используют разные методы для охраны и изучения этих территорий. Большим плюсом является участие научных организаций, сотрудники которых много времени уделяют изучению природы охраняемых территорий, – комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. – Не менее важным, чем федеральные заповедники и нацпарки, для сохранения редких видов и развития эконета является создание региональных ООПТ. В проект резолюции вошли такие ключевые вопросы, как создание федеральной ООПТ в бассейне реки Помпеевки в ЕАО, региональных ООПТ – заказника «Арсеньевский» и природного парка на хребте Мяо-Чан в Хабаровском крае, необходимость регулярного обмена новыми методами работы как в науке, так и в охране. Также было принято решение просить Минприроды России ускорить работу над типовым положением об охранной зоне заповедников и нацпарков».

На открытии конференции об истории дальневосточных конференций по заповедному делу рассказал участникам директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. С эколого-географическими особенностями формирования биоразнообразия Приамурья познакомил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных и экологических проблем ДВО РАН Борис Воронов. С докладом о развитии сети ООПТ в бассейне Амура выступил директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. О работе ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» по развитию экологического туризма на федеральных ООПТ Дальнего Востока доложил зам. руководителя Росзаповедцентра Минприроды России Алексей Тихненко.

На секциях конференции было представлено 65 докладов по темам: проблемы сохранения биоразнообразия Дальнего Востока, создание и развитие региональных ООПТ, современные методы исследований и охраны ООПТ, экологическое просвещение и познавательный туризм в заповедниках и нацпарках, состояние популяций журавлей и дальневосточного аиста в бассейне Амура.

«Отмечу, первая Дальневосточная конференция по заповедному делу состоялась в 1991 году, 30 лет назад. Такая конференция имеет большое природоохранное значение, поэтому, после четырёхлетнего перерыва последних лет, четыре ведомства: ФГБУ «Заповедное Приамурье, Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, Институт водных и экологических проблем ХФИЦ ДВО РАН, а также Министерство природных ресурсов Хабаровского края приняли решение сообща возобновить её организацию, – комментирует директора ФГБУ «Заповедное Приамурье», председатель Координационного совета заповедников юга Дальнего Востока Владимир Андронов. – Особенно ценно для всех участников конференции получение новой информации о наработках коллег в той либо иной области природоохранного дела. Приятной новостью стала информация о том, что за двадцать лет – а именно столько времени, не дожидаясь государственной поддержки, экологи воплощали свой план по сохранению популяции дальневосточных аистов, – в 2 раза увеличилась площадь и количество ООПТ, где они обитают, и так же, вдвое – увеличилось количество самих птиц. Сейчас с уверенностью можно сказать, что популяции этого краснокнижного вида птиц не грозит полное исчезновение. Руководители федеральных ООПТ сошлись к общему пониманию того, что нужно сообща находить общие нормативные подходы в обеспечении, к примеру, противопожарного оборудования, в отношении развития экологического туризма и по другим направлениям».

Важным событием Дальневосточной конференции по заповедному делу стали выборы председателя российской рабочей группы по сохранению дальневосточного аиста. Почти 20 лет этот пост занимал заслуженный эколог России Юрий Дарман, создатель рабочей группы по дальневосточному аисту, который сложил на конференции свои полномочия. Руководителем рабочей группы была единогласно избрана Анна Сердюк, к.б.н., ведущий координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.

«Доверие и уважение моих коллег для меня безмерно дорого, это не кабинетные спецы, а люди, с которыми мы бок о бок прошли по болотам, вместе вешали передатчики на птиц, решали, как создать новую ООПТ. В доверии, которое мне выказал мой наставник Юрий Дарман, я вижу преемственность, его мнение и поддержка всегда будет для меня дорого в моей последующей работе, – говорит Анна Сердюк. — В рамках группы нам удалось собрать ведущих специалистов по дальневосточному аисту и журавлям, подвести итоги мониторинга этих видов в Амурском экорегионе. Мы определили «болевые» точки в обеспечении благополучия этих пернатых по всему пролетному пути, мы знаем, как с этим справиться, это наша общая программа на ближайшие 5 лет: обеспечить рост численности этих видов, создать новые охраняемые территории для редких птиц: заказник «Алим» и «Боровая Падь» в Амурской области, «Джаварга» в Еврейской автономии, расширить заказник Акшинский в Забайкальском крае, реализовать проекты по оценке сельского хозяйства на популяции дальневосточного аиста и 6 видов журавлей, обитающих и встречающихся в бассейне Амура, обеспечить регулярное международное сотрудничество и многое другое».

В рамках конференции в Хабаровске также состоялся Координационный совет директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока. Руководители федеральных ООПТ обсудили проблемные вопросы функционирования территорий, сформировали предложения в резолюцию конференции для вынесения их на рассмотрение в Минприроды России.

С учётом замечаний и предложений специалистов будет сформирована окончательная резолюция XIII Дальневосточной конференции по заповедному делу, которая будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, региональные органы власти и ООПТ Дальнего Востока для принятия управленческих решений об улучшении эффективности функционирования всей системы ООПТ Дальнего Востока и её дальнейшего развития. Доклады и информационные сообщения выступающих войдут в специальный сборник, который будет издан при поддержке Амурского филиала WWF России.