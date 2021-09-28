Министерство строительства края выполнило поручение губернатора Михаила Дегтярева и установило камеры на главных социальных стройках. Теперь за тем, как идут работы в режиме онлайн могут следить все, кто пожелает. Система мониторинга позволит усилить общественный контроль за наиболее важными объектами – в этом и заключалась главная идея.

Так, в Комсомольске-на-Амуре горожане смогут контролировать возведение сразу четырех объектов: Детского больничного комплекса в Ленинском округе, Межрайонного онкологического диспансера, Регионального центра развития спорта и Городской набережной. В Хабаровске можно отслеживать строительство нового палатного корпуса Противотуберкулезного диспансера. А в Николаевске-на-Амуре – наблюдать за работами на лечебном корпусе Центральной районной больницы.

Видеотрансляция строящихся объектов размещена на интернет-ресурсе правительства Хабаровского края по ссылке: vid.khabkrai.ru

Практика онлайн-трансляций хода строительства различных объектов уже внедрена в различных субъектах Российской Федерации. Она показывает свою эффективность, так как любой человек может наблюдать за тем, ведутся ли на строительных площадках работы, либо они приостановлены. Теперь в Хабаровском крае также есть подобный опыт. Количество объектов постепенно будет расширяться.