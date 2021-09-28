Министерство строительства края выполнило поручение губернатора Михаила Дегтярева и установило камеры на главных социальных стройках. Теперь за тем, как идут работы в режиме онлайн могут следить все, кто пожелает. Система мониторинга позволит усилить общественный контроль за наиболее важными объектами – в этом и заключалась главная идея.
Так, в Комсомольске-на-Амуре горожане смогут контролировать возведение сразу четырех объектов: Детского больничного комплекса в Ленинском округе, Межрайонного онкологического диспансера, Регионального центра развития спорта и Городской набережной. В Хабаровске можно отслеживать строительство нового палатного корпуса Противотуберкулезного диспансера. А в Николаевске-на-Амуре – наблюдать за работами на лечебном корпусе Центральной районной больницы.
Видеотрансляция строящихся объектов размещена на интернет-ресурсе правительства Хабаровского края по ссылке: vid.khabkrai.ru
Практика онлайн-трансляций хода строительства различных объектов уже внедрена в различных субъектах Российской Федерации. Она показывает свою эффективность, так как любой человек может наблюдать за тем, ведутся ли на строительных площадках работы, либо они приостановлены. Теперь в Хабаровском крае также есть подобный опыт. Количество объектов постепенно будет расширяться.
Эта запись была опубликована 28.09.2021в 16:27. В рубриках: Общество.
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